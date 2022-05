Infortunio Girmay, nuovi esami per il corridore che racconta il suo status di salute

L’infortunio di Girmay all’occhio durante i festeggiamenti per la vittoria di tappa, aveva costretto il corridore al ritiro dal Giro d’Italia. Nei giorni seguenti, si è sottoposto a nuovi esami e accertamenti medici. Per il corridore sono arrivate buone notizie, infatti la guarigione del suo occhio procede bene e nel giro di due settimane circa potrà tornare ad allenarsi.

Infortunio Girmay, le dichiarazioni

Girmay ha voluto ringraziare i medici e raccontare come prosegue la sua guarigione. Al riguardo, come riportato da Cyclingpro ha commentato: “Oggi mi sento meglio, ma devo ancora riposare prima di tornare in sella. Sono felice di sapere che non avrò alcuna conseguenza da questo infortunio. Vorrei ringraziare i medici per i loro buoni consigli e il mio team per il loro sostegno. Spero di poter gareggiare presto e riprendere il mio programma agonistico, dopo un po’ di riposo a casa ad Asmara, come era stato programmato prima dell’inizio della stagione. Ho continuato a seguire la squadra durante il Giro, compresa la magnifica vittoria di Jan Hirt, e spero con tutto il cuore di vederla brillare ancora!”.

Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione a Girmay, certi che lo ritroveremo in una delle prossime edizioni del Giro d’Italia.