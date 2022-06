Chris Froome alla vigilia del Tour: “Mi sento bene, mi sento molto bene….”

Chris Froome alla vigilia del Tour è motivato e si sente in forma per queste tre settimane di Grande Boucle.

Il britannico come riportato da SpazioCiclismo, ha dichiarato: “Mi sento bene, mi sento molto bene e pronto per il mese che mi aspetta. Credo che avremo un prima settimana molto insidiosa con la partenza in Danimarca, con un sacco di nervosismo nelle tappe pianeggianti […] con il rischio dei ventagli su un ponte di circa 10 chilometri e credo che sia molto interessante”.

Chris Froome alla vigilia del Tour è ottimista. Le dichiarazioni

Il corridore Chris Froome ha poi aggiunto: “Quest’anno è speciale per me anche perché sarà il mio decimo Tour de France. È speciale pensare che ho una decina di Tour de France corsi alle spalle. Penso che siano tante corse, tanto tempo in strada, tanto tempo ad allenarmi, tante stagioni in cui è stato il mio principale obiettivo. È speciale soprattutto in questo anno in cui sono tornato dove sono adesso dopo il terribile incidente tre anni fa”.

Non resta che attendere la giornata di domani, con la partenza del Tour de France per scoprire come si comporterà il corridore britannico nelle varie frazioni che caratterizzeranno le tre settimane di corsa.