Ciclismo oggi in TV: ancora Svizzera e poi Belgio e Slovenia

Ciclismo oggi in TV con una settimana ricchissima di corse e di spunti in vista del prossimo grande appuntamento del Tour de France. Si tratta soprattutto di piccoli giri di una settimana su percorsi variabili, in cui i big si alternano per trovare la giusta condizione e il colpo di pedale ottimale. Un periodo della stagione fondamentale per preparare al meglio quello che è per molti l’appuntamento clou dell’anno rappresentato dalla Grand Boucle.

Nella stessa settimana continua il Giro di Svizzera iniziato domenica 12 Giugno. Al via altri due piccoli ma importanti giri come il Baloise Belgium Tour e il Giro di Slovenia, entrambi di categoria Pro.

Ciclismo oggi in TV: anche il Mont Ventoux nella programmazione settimanale

Già detto del Giro di Svizzera (ecco dove vedere la corsa) che terminerà domenica prossima e che vede impegnati molti big che parteciperanno al Tour de France. Il 14 ci sarà una corsa che ancora non ha una classificazione elevata ma è reputata un buonissimo test: il Mont Ventoux Denivele Challenge 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport. Molto atteso Froome che dopo il Delfinato cercaun pass per il Tour e la convocazione dalla sua Israel.

Il giorno 15 Giugno invece ci sarà la partenza del Baloise Belgium Tour e del Giro della Slovenia che segna il ritorno alle corse dell’ultimo vincitore del Tour de France Tadej Pogacar. Entrambe le corse saranno trasmesse quotidianamente da Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN.

Nessuna di queste corse sarà trasmessa da RAI e RAI Sport