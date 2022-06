Ciclismo, un altro corridore annuncia il ritiro immediato. Le dichiarazioni

Ciclismo, un altro corridore annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico. Si tratta di Ilnur Zakarin del team Gazprom-Rusvelo, che si è ritirato anzitempo rispetto alla fine della stagione, vista la sospensione che ha colpito la sua squadra a causa della guerra in Ucraina. Il russo dice quindi basta a soli 32 anni.

Ciclismo, un altro corridore annuncia il ritiro. Le dichiarazioni

Il corridore Ilnur Zakarin ha dato l’addio al ciclismo professionistico, anzitempo la fine della stagione attuale, tramite i suoi social, spiegando: “Annuncio ufficialmente il mio ritiro dal ciclismo. Ho avuto più di 20 anni di gare, successi e ostacoli, risultati e fallimenti. Ora sono pronto per andare avanti. Questa è una nuova fase e un nuovo inizio. Sto iniziando un nuovo capitolo della mia vita, ed è ancora legato allo sport. Inex Club è un club per gli amanti del ciclismo, che offre molte opportunità. Questo è ciò che mi piace realmente fare, e qualcosa a cui mi dedicherò”, Il suo palmares conta due vittorie di tappa al Giro d’Italia ed una al Tour de France, un podio finale alla Vuelta a España ed un quinto posto nella corsa rosa.

Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo a Zakarin per il suo futuro.