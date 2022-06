Dove vedere Campionato Italiano Ciclismo si strada: diretta TV e streaming

Andato in archivio il Campionato Italiano a cronometro con il tris di Filippo Ganna, andrà inscena domenica 26 Giugno il Campionato Italiano Ciclismo su strada ed ecco dove vedere la competizione che assegna la prestigiosa maglia tricolore. Un’appuntamento classico con l’ultima settimana del calendario delle gare del mese di Giugno, a pochi giorni dalla partenza del Tour de France. I campionati nazionali sono un obiettivo importante per molti corridori. Danno la possibilità di correre per un’intera stagione con una maglia speciale che riflette i colori della bandiera nazionale e che attesta lo status di campione del paese di appartenenza.

Per l’Italia non ci sarà sicuramente al via il campione in carica Sonny Colbrelli. Il corridore è appiedato ormai da inizio stagione dopo i gravi problemi di salute riscontrati al termine della prima tappa del Giro di Catalunya. Lo scorso anno si impose in uno sprint a due senza storia contro Fausto Masnada.

Campionato Italiano Ciclismo, ecco dove vedere la gara che assegna il tricolore

Sarà possibile seguire il Campionato Italiano di Ciclismo domenica 26 Giugno in chiaro, la corsa sarà visibile su RaiSport dalle 14:50 alle 15:50, poi su Rai2 fino alla conclusione. Questa è l’unica corsa del panorama della settimana tricolore che godrà della diretta televisiva sull’emittente nazionale RAI.

Si correrà in Puglia in un percorso ondulato di 237 chilometri. La partenza è prevista da Castellaneta Marina e l’arrivo invece è posto ad Alberobello. La struttura del percorso suggerisce che le migliori possibilità saranno per quei corridori resistenti sugli strappi e veloci allo sprint. L’alternativa potrebbe essere la vittoria di un attaccante solitario. Dopo tutte le tappe del Giro d’Italia il grande ciclismo torna in questo fine settimana nel nostro paese.