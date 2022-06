Dove vedere Dwars door the Hageland: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la Dwars door het Hageland in diretta TV e streaming. La classica belga di 177 chilometri partirà da Aarschot per poi terminare a Diest. Corsa di categoria Pro annovera nella startlist diverse squadre World Tour come la UAE, la Lotto, la Intermarché, la Cofidis e la Israel, e una conseguente lista partenti di primo ordine.

Dwars door het Hageland, ecco dove vedere la classica belga di giugno

Sarà possibile seguire la Dwars door het Hageland il giorno 11 giugno dalle ore 13:30 alle ore 15:30 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora. Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro in Italia e sulla Rai e RaiSport. In un momento in cui le grandi corse a tappe la fanno da padrone (Delfinato in Francia e ZLM Tour in Olanda), il Belgio continua a regalare classiche di un giorno molto interessanti. Il Tour de France è alle porte ma il ciclismo in TV regala sempre grandissimi e imperdibili appuntamenti.

Dwars door het Hageland, i favoriti della corsa

I corridori maggiormente accreditati alla possibilità di vittoria sono la coppia QuickStep Stybar e Lampaert, il velocista tedesco Ackermann e l’alfiere olandese Van Poppel. Da non sottovalutare anche corridori come Capiot, Debusschere, Vermeersch e l’eterno Vanmarcke.