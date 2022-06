Lemond: “Ho la leucemia”, annuncio scioccante dell’ex campione di ciclismo

Greg Lemond dovrà lottare ancora come quando correva in biciclietta, la leucemia è un nemico durissimo ma l’ex campione americano ha grinta per scalare ogni ostacolo. “È un tipo di cancro che può essere curato, la prossima settimana inizierò un percorso di chemioterapia e presto starò meglio” ha annunciato oggi dal proprio sito internet.

Lemond è stato uno dei grandissimi corridori a cavallo degli anni ottanta/novanta. Primo americano a vincere il Tour de France, corsa che ha conquistato in ben tre occasioni (1986, 1989, 1990). Di lui si ricordano anche i due mondiali conquistati nel 1983 e nello straordinario 1989. Nella leggenda dello sport anche i suoi duelli con l’idolo dei francesi Fignon. Un campione amatissimo come lo sono stati Pantani per le sue imprese e adesso Pogacar.

Lemond ha la leucemia: “Venerdi ho ricevuto la diagnosi”

“Per alcune settimane ho avvertito molta stanchezza che mi ha spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì ho ricevuto la mia diagnosi formale.

I medici dell’Università del Tennessee, con la consulenza di un team della Mayo Clinic, hanno delineato un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana. Nessuno vuole mai sentire la parola cancro ma davvero provo un grande sollievo ora nel sapere perché mi sentissi così male.

I miei medici ed io abbiamo scelto un trattamento che inizierà a breve. Dovrei sentirmi meglio tra poche settimane. La prognosi a lungo termine è molto favorevole”.

Queste le dichiarazioni dell’ex campione di ciclismo Greg Lemond che annuncia di essere stato affetto da leucemia.