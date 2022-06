Partenza Tour de France 2024 in Italia? Prudhomme frena tutto. Le dichiarazioni

Partenza Tour de France 2024? Questo è l’interrogativo che è circolato negli ultimi giorni circa la partenza della Grande Boucle tra due anni. La partenza della corsa francese dall’Italia sarebbe un bel palcoscenico per l’Italia, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Partenza Tour de France 2024? Le dichiarazioni di Prudhomme

Il direttore del Tour de France, Prudhomme ha voluto frenare le indiscrezioni su una possibile partenza del Tour de France 2024 dall’Italia. Nel progetto secondo ciò che è trapelato dalla Gazzetta della Sport, sarebbero coinvolti Firenze, Piemonte ed Emilia Romagna. Al riguardo Prudhomme ha affermato: “Ad oggi non abbiamo ancora deciso nulla. Dobbiamo pensare innanzitutto a come far coincidere il Tour e i Giochi Olimpici di Parigi senza che nessuno dei due eventi ne tragga svantaggi. Stiamo parlando con l’ufficio del sindaco di Parigi per elaborare i dettagli. Nulla è ancora certo al momento, neppure la Grand Départ”.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per comprendere come si evolverà la situazione. Intanto, il 1°luglio partirà l’edizione 2022 del Tour de France che rischia di essere decimata dal Covid 19. Infatti, sono già tanti i corridori che sono risultati positivi al virus durante il Giro di Svizzera e di Slovenia. Non resta quindi che attendere gli esiti dei tamponi i prossimi giorni per capire chi ci sarà ai nastri di partenza e chi dovrà invece restare a casa.