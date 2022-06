VIDEO. Molano choc al Delfinato: gesto sconsiderato in corsa

Oggi è andata in scena la sesta tappa del Criterium del Delfinato che ha visto un bruttissimo gesto del colombiano Juan Sebastian Molano ai danni del francese della Intermarché Hugo Page. I due si sono resi protagonisti di una discussione a pochi chilometri dal traguardo, quando il gruppo stava marciando ad altissima velocità intento a recuperare sulla fuga. Operazione questa che non ha trovato una buona riuscita, costringendo i velocisti del gruppo a sprintare per le posizioni di ripiego.

Il velocista della UAE è giunto poi 7° al traguardo prima di ricevere la notizia della sua squalifica. Il suo gesto è stato sconsiderato: prima ha raggiunto Page in gruppo per poi spingerlo e colpirlo con una manata sul casco. Un gesto inqualificabile al quale seguirà molto probabilmente una presa di posizione anche della squadra di appartenenza.

Molano senza scuse al Delfinato: il video del fattaccio con Page

Juan Sebastian Molano si è poi scusato una volta essersi accorto della gravità del suo gesto: “Il finale è stato veloce e teso e nella foga del momento ho commesso un errore pericoloso. Vorrei scusarmi con Hugo Page e con tutti i corridori per quello che è successo”, questa la dichiarazione di Molano dopo il traguardo. Domani e domenica le ultime due tappe, ecco dove vedere il Delfinato in diretta TV.