Ciclismo dove vedere Giro di Vallonia: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro di Vallonia 2022 in diretta TV e streaming. La piccola corsa a tappe belga con categoria 2.Pro si terrà sulle strade della Vallonia dal 23 Luglio al 27 Luglio. Cinque tappe interessanti in cui si fronteggeranno le squadre dei velocisti con i tentativi dei finisseur. Saranno 14 le squadre World Tour al via, a testimoniare l’alto livello della manifestazione. Alaphilippe, Merlier, Girmay, Ackermann saranno soltanto alcuni dei grandi campioni al via di questa edizione. Ecco le cinque tappe nel dettaglio:

23/07 Stage 1 | Temploux – Huy(174.4k)

24/07 Stage 2 | Verviers – Herve(176.8k)

25/07 Stage 3 | Visé – Rochefort(195.6k)

26/07 Stage 4 | Durbuy – Couvin(200.8k)

27/07 Stage 5 | Le Roeulx – Chapelle-lez-Herlaimont(214.8k)

Giro di Vallonia ecco dove vedere le tappe della breve corsa belga

Alaphilippe ha scelto il Giro di Vallonia come appuntamento per il suo rientro alle corse dopo essere stato costretto a saltare tutte le tappe del Tour de France a causa della bruttissima caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi. Rientro alle corse anche per Biniam Girmay dopo la disavventura col tappo di spumante sul podio del Giro d’Italia.

Sarà possibile seguire il Giro di Vallonia tutti i giorni dalle ore 16:30 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro per mezzo delle emittenti nazionali RAI e RAI Sport.