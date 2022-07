Dove vedere Clasica de san Sebastian 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la Clasica de San Sebastian – Donostia San Sebastian Klasikoa in diretta TV e streaming. La classica World Tour dei Paesi Baschi va in scena sabato 30 Luglio, con un percorso di 225 chilometri ai piedi dei Pirenei. La corsa è contrassegnata da diverse salite, brevi, ripide e molto intense che scoraggiano i velocisti ed esaltano gli attaccanti e i finisseur. La salita simbolo della corsa è senza dubbio lo Jaizkbel, adesso inserita un pò più lontana dal traguardo ma sempre in grado di fare grandissima selezione.

Al via ci saranno corridori reduci da tutte le tappe del Tour de France 2022 ed altri che invece stanno ultimando la preparazione in vista della Vuelta Espana. I nomi maggiormente in risalto sono quelli di Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Matj Mohoric, Remco Evenepoel e Joao Almeida. Da non sottovalutare due vecchietti alla loro ultima partecipazione alla corsa che rispondono al nome di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde.

Clasica de San Sebastian, dove vedere in TV e streaming la classica dei paesi baschi

Sarà possibile seguire la Clasica de San Sebastian il giorno 30 Agosto 2022 dalle ore 15:30 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro per mezzo delle emittenti nazionali RAI e RAI Sport.