Dove vedere Giro di Polonia 2022: diretta TV e testuale, streming

Il Giro di Polonia arriva nel 2022 alla sua 79^ edizione, ecco dove vedere le tappe della breve corsa polacca. Si tratta di una settimana di gare intensa in cui il Giro di Polonia catalizzerà l’attenzione ciclistica in attesa della Vuelta d’Espana in programma a metà mese. E’ previsto un percorso molto interessante con favoriti di spessore. Sarà un ottimo banco di prova per gli sprinter dopo che non hanno trovato grandissimo spazio nell’ultima edizione, appena conclusa, del Tour de France.

Tra questi spicca il nome di Mark Cavendish, che a fine stagione lascerà la Quick-Step ma c’è da scommettere che le offerte per lui non tarderanno. Nonostante abbia spento le trentasette candeline Cannonball è ancora uno dei velocisti dell’intero lotto del ciclismo internazionale e ha appena conquistato il titolo nazionale britannico.

Giro di Polonia 2022, dove vedere la corsa

Il Giro di Polonia numero 79 andrà in scena da sabato 30 Luglio 2022 e fino al 5 Agosto 2022. Un totale di sette tappe molto spettacolari e adatte ad un variegato tipo di ciclisti. Purtroppo non sarà possibile seguire la corsa ne in diretta televisiva e neanche in diretta streaming.

Gli appassionati potranno vedere lo svolgimento della corsa attraverso una diretta testuale che sarà proposta da ProCyclingStats e sul sito OA Sport, tutti i giorni fin dalla partenza.