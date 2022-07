Fabio Jakobsen riserva dure parole a Groenewegen al Tour de France. Tra i due ormai non scorre buon sangue dopo l’incidente in Polonia che lo stesso Groenewegen aveva causato ai danni dello stesso Jakobsen. Tra i due dopo l’episodio è caduto il gelo e probabilmente quest’ultimo non perdonerà il connazionale.

Fabio Jakobsen riserva dure parole a Groenewegen. Le dichiarazioni

Groemewegen ha vinto la terza tappa del Tour de France e intervistato al termine della tappa, Jakobsen gli ha riservato parole dure e molto fredde: “Sappiamo tutti che è uno sprinter di alto livello. Prima della caduta avevo grande rispetto per i suoi risultati e come approcciava questo sport. Ma da allora tutto questo è finito, perché ha commesso davvero un grande errore in quel caso per quanto mi riguarda. Da allora la mia ammirazione per lui è completamente sparita, penso sia normale. Oggi ha mostrato che può vincere a questi livelli. Penso sia felice, ma non mi importa”.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per comprendere se Fabio Jakobsen riuscirà un giorno a perdonare il connazionale Groenewegen. Al momento tra i due, in questo Tour de France, non si è ancora assistito ad una vera e propria sfida diretta.