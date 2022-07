Tour de France dove vedere tappa 5: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la tappa 5 del Tour de France 2022 con partenza da Lille Metropole ed arrivo ad Arenberg Port du Hainaut di 157 chilometri. Tornati sul territorio francese e dopo alcune tappe dedicate agli sprinter oggi si comincia a far sul serio. Torna il pavé alla Grand Boucle per la prima volta dal 2018, quando però non fece moltissima selezione. Diversa invece fu la tappa dell’edizione 2014 (anche allora la quinta) in cui il nostro Vincenzo Nibali riuscì a distaccare Contador e incassò a suo favore il ritiro del favorito numero uno Chris Froome. In molti pensano che questa frazione potrebbe essere adatta per un attacco nei confronti di Tadej Pogacar con Van Aert principale indiziato per pilotare i proprio capitani Roglic e Vingegaard fuori dalle insidie del pavé francese.

Si tratta di una tappa senza GPM e senza alcuna difficoltà altimetrica, con uno sprint intermedio al km 37 nei pressi di Merignies. Saranno invece circa 20, divisi in 11 settori, i chilometri di pavé da affrontare tutti dislocati nella seconda metà di gara.



Tour de France tappa 5, dove vedere la corsa del pavé

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

–Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

–Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

-Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN(Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora).

Una tappa molto impegnativa che potrà mettere in grossa difficoltà tutti i corridori presenti nella startlist del Tour de France 2022.