Niccolò Bonifazio investito in allenamento. Le condizioni

Niccolò Bonifazio investito in allenamento nella giornata di ieri. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal corridore. Infatti Niccolò si stava allenando quando improvvisamente è stato investito da una macchina con alla guida un uomo che lo stesso Bonifazio ha definito “anziano”. L’incidente fortunatamente ha comportato solo lividi ed escoriazioni, ma niente di rotto. Il corridore è stato prontamente soccorso dai passanti e trasportato in ospedale dove sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Se la caverà con qualche giorno di riposo. Poi potrà finalmente riprendere ad allenarsi in vista dei nuovi obiettivi in programma nel suo calendario ciclistico per questa stagione 2022.

Niccolò Bonifazio investito in allenamento. Le dichiarazioni

Il corridore ha comunicato l’accaduto tramite il suo profilo social scrivendo: “Oggi sono stato tamponato e investito da un anziano in salita, totalmente sulla destra e in solitaria. È andata bene, non sono rimasto sotto l’auto. Qualche giorno e si torna in sella. Grazie a chi c’era sul posto. Certe cose non devono succedere”.

Lo stesso ha precisato che la sua posizione su strada era conforme al codice della strada. Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione al corridore della TotalEnergies nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta.