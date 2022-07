Problemi di salute per Ciccone al Tour. Lo sfogo del corridore

Problemi di salute per Ciccone al Tour. Il corridore infatti, è alle prese con un virus intestinale che ha condizionato notevolmente la sua prima settimana di corsa qui alla Grande Boucle. Attualmente il corridore occupa in classifica generale il 149° posto e ha accumulato un ritardo di un’ora, 15 minuti e 22 secondi dal leader della classifica, Tadej Pogacar. Come proseguirà il suo percorso alla Grande Boucle quando mancano ancora due settimane di tappe alla grande passerella finale?

Problemi di salute per Ciccone. Il racconto social

Ciccone in difficoltà al Tour de France, sfrutterà questo giorno di riposo per riposare e rimettersi in forma. Il corridore si è sfogato sui social spiegando le ragioni del suo problema di salute che stanno complicando la corsa in questa prima settimana. Al riguardo ha commentato sui social: “Sono giorni difficili al Tour de France. Da giorni sto combattendo contro un virus intestinale che sta creando problemi alla mia corsa. Trascorrerò il mio giorno di riposo in totale relax per cercare di recuperare. Correre il Tour in queste condizioni è difficile, ma non voglio arrendermi senza averci provato fino all’ultimo”.

Non resta che fare un augurio di pronta guarigione, affinché Ciccone possa riprendersi e tornare presto in forma al Tour.