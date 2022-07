Tappa 18 Tour de France, ultima salita, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Tour de France Tappa 18, ultima salita e ultima chiamata per Pogacar? Oggi, si correrà l’ultimo tappone di montagna, Lourdes-Hautacam. La frazione prevede 143km, dove quasi sicuramente vedremo protagonisti Vingegaard e Pogacar che si stanno contendendo la vittoria di quest’edizione del Tour de France. Occhi puntati però per la vittoria di tappa anche su Thomas, Quintana e Gaudu.

La partenza della tappa è fissata per le 13.40, mentre l’arrivo intorno alle 17.54.

Tappa 18 Tour de France, il percorso

Il percorso prevede i primi 60km pianeggianti, poi si inizia a salire. I corridori affronteranno prima il Col d’Aubisque lungo 16 chilometri al 7.1% di pendenza media, poi seguirà una breve discesa, per ritornare a salire per qualche chilometro verso il Col du Soulor. Seguirà una discesa di circa 16 chilometri che porta al Col Spandelles, 10 chilometri all’8.3% di pendenza media. Dopo 20km di salita, si sale verso Hautacam, 13 chilometri di lunghezza con pendenza media del 7.8% e massime dell’11%.

Grande Boucle, diretta tv e info streaming

Per gli appassionati di ciclismo sarà possibile seguire l’ultima tappa di montagna di quest’edizione del Tour de France. La diretta integrale sarà disponibile su Eurosport 1, mentre in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. La diretta in chiaro invece sarà disponibile su Rai Due a partire dalle 14.45 e in streaming su Raiplay.