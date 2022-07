Nibali, svelato il programma verso la Vuelta di Spagna. Lo Squalo dello Stretto come annunciato durante il Giro d’Italia, si ritirerà a fine stagione e vuole onorare al meglio delle sue possibilità. quest’ultima stagione da ciclista professionista. Il suo programma di avvicinamento alla Vuelta di Spagna prevede solo corse in terra spagnola. Questa scelta aiuterà lo stesso corridore che non dovrà affrontare viaggio troppo lunghi e disperdere energie preziose.

Nibali, svelato il programma fino alla Vuelta

Secondo quanto trapelato da un giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter, Nibali tornera a correre il prossimo 25 luglio quando si correrà la Prueba Villafranca. Seguirà la Vuelta Castilla y Leon, dal 27 al 28 luglio, la Clasica di San Sebastian il 30 luglio, e la Vuelta Burgos dal 2 al 6 agosto. Poi ecco che sarà tempo di Vuelta di Spagna, che prenderà proprio il via il prossimo 19 agosto. Dopo la Vuelta, Nibali affronterà il finale di stagione, di cui non si conosce ancora il programma, ma quasi sicuramente sceglierà di correre il Lombardia.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per vedere se Nibali riuscirà a trionfare in una di queste corse e mettere in bacheca ancora qualche trofeo, prima di appendere definitivamente la bici al chiodo.