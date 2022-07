Tour de France dove vedere tappa 14, favoriti, diretta tv e info streaming

Tour de France dove vedere tappa 14? Oggi, sabato 16 luglio si correrà la Saint Etienne a Mende, frazione di 192km dove si torna a salire. La partenza è fissata alle ore 12.30, mentre l’arrivo intorno alle 17.34. Per quel che riguarda i favoriti per la vittoria di tappa, occhi puntati su Kamna, Teuns, Izaguirre, Latour o Mollema. Attenzione anche a qualche improvviso attacco di Tadej Pogacar con Bardet, Thomas, Yates, Gaudu e Quintana pronti a dire la loro.

Tour de France dove vedere tappa 14, il percorso.

La frazione conta di 192km con 5 Gpm. I primi quattro di terza categoria, l’ultimo breve, ma con pendenze importanti. Il percorso si presenta molto mosso e con poca pianura. Potrebbe esserci selezione a metà della tappa, quando si sale verso Le Bouchet Saint Nicolas, per 15 chilometri in salita, con scollinamento al chilometro 109. A seguire i corridori affronteranno una discesa per poi risalire nuovamente verso la Cote de Grandrieu, 6 chilometri al 4.1%. I corridori poi affronteranno prima lo strappo di Cote de la Fage, 4.2 chilometri al 6%, poi si scende per 30 chilometri verso Mende dove si inizia la salita finale Montée Jalabert, 3km con pendenze medie del 10.2%.

Tour, diretta tv e info streaming

Prevista la diretta integrale della tappa su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Per gli utenti sarà disponibile anche la diretta in chiaro dalle 14.45 su Rai Due e in streaming su Raiplay.