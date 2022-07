Tour de France, Tappa 2, favoriti, orari, diretta tv e info streaming

Tour de France, Tappa 2. Si corre oggi la seconda frazione, da Rosklide a Nyborg, per un percorso lungo 202km. La frazione prevedere 3Gpm collocati al centro del percorso e nessuna particolare difficoltà altimetrica. Solo gli ultimi 18km potrebbero fare selezione visto che i corridori affronteranno il Ponte Storebaelt, dove potrebbero incontrare tanto vento.

Negli ultimi chilometri si potrebbe costruire una volata per decretare poi il podio finale. Tra i favoriti per la vittoria di tappa ci sono: Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen. Occhi puntati anche su Fabio Jakobsen, Caleb Ewan e Jasper Philipsen, Dylan Groenwegen, Peter Sagan, Michael Matthews e Alexander Kristoff. La partenza è fissata alle ore 12.15, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.50 e le 17.30.

Tour de France, Tappa 2, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è si. La seconda frazione sarà trasmessa in diretta gratis e in chiaro, su Rai 2 a partire dalle ore 14.45. La diretta sarà trasmessa anche su Eurosport 1 dalle 12.00. In questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità per gli utenti di seguire anche la diretta streaming video, collegandosi sulle piattaforme: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.