Dove vedere Arctic Race of Norway: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la nona edizione dell’Arctic Race of Norway in diretta TV e streaming. La breve corsa a tappe norvegese risente in parte della contemporaneità con la corsa dei Campionati Europei che si disputerà il 14 Agosto quando all’Arctic sarà il giorno dell’ultima tappa. Nonostante questo è prevista una buonissima startlist dalla quale ci sarà il successore di Ben Hermans vincitore dello scorso anno e non partente in questa edizione. Ecco nel dettaglio le quattro tappe della gara:

11/08 Stage 1 | Mo i Rana – Mo i Rana(185k)

12/08 Stage 2 | Mosjøen – Brønnøysund(155k)

13/08 Stage 3 | Namsos – Skallstuggu(180k)

14/08 Stage 4 | Trondheim – Trondheim(160k)

Favorito d’obbligo è il talento di casa Tobias Halland Johannessen della Uno X che sulle strada di casa vorrà fare bene. Occhio anche all’altro norvegese Leknesund che quest’anno si è già messo in mostra a diverse gare importanti. Groenewegen ed il nostro Luca Mozzato, protagonista nelle tappe del Tour, sono i possibili outsider e favoriti per gli arrivi allo sprint. Leggi anche: Coppa Italia, dove vedere Lecce-Cittadella: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Ecco dove vedere tutte le tappe dell’Arctic Race of Norway

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire le tappe dell’Arctic Race of Norway tutti i giorni in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

