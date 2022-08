Dove vedere Eurometropole Tour, diretta TV e streaming: grande attesa per Girmay

Ecco dove vedere l’edizione numero 81 dell’Eurometropole Tour in diretta TV e streaming. Conosciuto anche come Circuito Franco-Belga si tratta di una corsa di 175 chilometri con partenza da Tournai e arrivo a La Louviere. Solitamente un’occasione ghiotta per i tanti sprinter presenti in gruppo di andare ad arricchire il proprio palmares con una corsa di grande fascino e tradizione soprattutto nel nord Europa. Saranno presenti molte squadre World Tour e le migliori compagini tra i team continental. C’è grande attesa per la partecipazione della coppia Intermarché – Wanty – Gobert composta da Alexander Kristoff e Biniam Girmay, due corridori molto veloci e veramente a proprio agio nelle corse del Belgio.

La startlist comprende anche altri velocisti molto forti come il giovanissimo Arnaud De Lie già vincente in questa stagione e il trittico italiano composto da Dainese, Consonni e Giacomo Nizzolo. Non sarà al via il vincitore della passata stagione Fabio Jakobsen dopo aver disputato con grande profitto tutte le tappe del Tour de France.

Ecco dove vedere in diretta TV e streaming l’Eurometropole Tour

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire l’Eurometropole Tour il giorno 10 Agosto 2022 dalle ore 15:00 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

