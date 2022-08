Dove vedere Sazka Tour 2022 diretta TV e testuale, streaming: percorso e favoriti

Ecco dove vedere il Sazka Tour 2022 in diretta TV, testuale e streaming. Il piccolo giro della Repubblica Ceca è da sempre un’ottima vetrina per i giovani e per le squadre continental. La categoria 2.1 lo rende comunque un appuntamento di prestigio dell’European UCI Tour. Lo scorso anno qui si impose il nostro campione italiano Filippo Zana, annunciandosi così al grande pubblico del ciclismo. Quattro tappe abbastanza impegnative dalle quali uscirà il nuovo vincitore. Ecco il percorso nel dettaglio:

04/08 Stage 1 | Uničov – Prostějov(196.2k)

05/08 Stage 2 | Olomouc – Pustevny(189.3k)

06/08 Stage 3 | Moravská Třebová – Dlouhé Stráně(148.7k)

07/08 Stage 4 | Šumperk – Šternberk(179.9k)

Un percorso che alla fine premierà sicuramente corridori in grado di fare la differenza in salita, con la 2^ e la 3^ frazione che prevedono appunto un arrivo in quota.

Sazka Tour 2022, dove vedere la corsa e chi sono i favoriti

Sarà possibile seguire il Sazka Tour attraverso la diretta testuale di OA Sport, visto che non sono previste trasmissioni in diretta TV e streaming da parte di canali e piattaforme italiane.

Sarà possibile seguire la corsa anche attraverso il sito internet ufficiale della gara, sui canali social e sull’account Twitter @sazkatour, nel quale sarà possibile trovare immagini e video in diretta della competizione.

Una competizione che annovera tra gli iscritti due team World Tour come BORA e BikeExChange e potrebbero essere proprio Marco Haller e Tanel Kangert due sicuri protagonisti della corsa. Occhi puntati anche su tre nostri atleti come Davide Gabburo, Luca Covili e quell’Andrea Piccolo in odore di passaggio nel World Tour.