Dove vedere Tour de l’Ain: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Tour de l’Ain edizione 2022 in diretta TV e streaming. La breve corsa a tappe francese rientra è l’ultimissimo test prima della partenza della Vuelta di Spagna e come tale verrà affrontato da molti big presenti al via. E’ una corsa che si articola su tre tappe da disputarsi in tre giornate differenti, questo il dettaglio del percorso della corsa di quest’anno:

09/08 Stage 1 | Châtillon-Sur-Chalaronne – Val-Revermont(152k)

10/08 Stage 2 | Saint-Vulbas – Lagnieu(144k)

11/08 Stage 3 | Plateau d'Hauteville – Lélex(131k) Al via ci sarà il campione del mondo Julian Alaphilippe coadiuvato dal compagno di squadra Vansevenant. Gli altri big presenti alla partenza del Tour de l'Ain saranno Martin, Herrada, Skjelmose, Eiking ed il nostro Covi. Un'edizione che si prospetta molto combattuta vista l'ottima qualità dei corridori presenti alla partenza.

Tour de l’Ain, ecco dove vedere le tre tappe della corsa francese

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire le tappe del Tour de l’Ain tutti i giorni in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

Un’altra possibilità per tutti i corridori di trovare la gamba giusta in vista della Vuelta, dopo Giro di Polonia e Vuelta a Burgos