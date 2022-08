Dove vedere Tour of Scandinavia donne: diretta TV e streaming

E’ sempre grande ciclismo femminile con il Tour of Scandinavia donne, ecco dove poter vedere tutte le tappe in diretta TV e streaming del breve giro a tappe nord europeo. Partenza dalla capitale danese Copenhagen e poi trasferimento in Svezia prima della chiusura in terretorio norvegese. Non sarà al via Annemiek Van Vleuten (in foto) ultima vincitrice della competizione, ci sarà invece Lucinda Brand che la corsa l’ha vinta nel 2016. Ecco le tappe nel dettaglio:

Un percorso non semplice e vario che saprà regalare occasioni a diverse tipologie di cicliste. Si preannuncia una settimana di corsa all’insegna dello spettacolo e del grande ciclismo femminile come si è potuto vedere al Tour des Pyrenees donne.

Ecco dove vedere Tour of Scandinavia: tutte le tappe in diretta TV e streaming

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire il Tour of Scandinavia donne dal giorno 09 Agosto 2022 dalle ore 15:00 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Non è prevista la trasmissione della corsa su palinsesto RaiSport o sullo streaming RAI.

