Dove vedere Vargarda Crono a Squadre femminile: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la crono a squadre femminile di Vargarda in diretta TV e streaming. La nomenclatura ufficiale della prestigiosa corsa World Tour Woman è Postnord Vårgårda WestSweden TTT e si tratta appunto di una corsa contro il tempo a squadra femminile di 36 chilometri con partenza e arrivo nella cittadina svedese di Vargarda. Nell’ultima edizione del 2019 si impose la Trek – Segafredo della nostra Elisa Longo Borghino (in foto) che quest’anno non sarà però al via.

Molte invece saranno le squadre del World Tour che prenderanno parte alla prestigiosa competizione in terra scandinava. Tra queste anche il Team DSM di Lorena Wiebes e il Team SD Worx di Demi Vollering, grandi protagoniste dell’ultimo Tour de France appena concluso. Un Tour de France molto spettacolare ma poco selettivo a detta della ex campionessa Edita Pucinskaite intervistata in esclusiva su SportNews.

Ecco dove vedere la Crono a Squadre femminile di Vargarda: diretta streaming e TV

Una corsa prestigiosa che torna dopo un’assenza di due anni a causa del Covid. Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la Vargarda Crono a Squadre femminile il giorno 6 Agosto dalle ore 15:00 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

