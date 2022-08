Ecco dove vedere Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens: diretta TV e streaming

Tradizionale appuntamento per velocisti del mese di agosto è il Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens, ecco dove vedere la corsa belga del UCI European Tour. Jef Scherens è stato a detta di tutti uno degli sprinter più forti della storia del ciclismo e grandissimo pistard. Soprannominato “gatto” per quello scatto felino che gli permetteva di superare gli avversari proprio sul traguardo. A lui è intitolata questa corsa, giunta quest’anno alla 56^ edizione.

Una corsa che vedrà al via corridori di prima fascia come Julian Alaphilippe, che dopo il brutto infortunio alla Liegi e il ritorno vincente al Vallonia cerca disperatamente la condizione migliore dopo aver superato anche la positività al covid. Altro nome di spessore è senza dubbio Alexander Kristoff, che ha appena annunciato il suo passaggio alla UnoX per la prossima stagione.

Ecco dove vedere il Tour of Leuven

Una corsa che nelle due ultime edizioni ha parlato italiano grazie al bis di Niccolò Bonifazio che sarà al via anche in questa edizione. Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire Tour of Leuven il giorno 7 Agosto dalle ore 15:00 in diretta streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

