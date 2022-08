Grave incidente per Benoot. Stagione finita. I dettagli e le dichiarazioni

Grave incidente per Benoot nella giornata di ieri. Il corridore belga di 28 anni, si stava allenando nei pressi di Livigno, quando è malamente caduto in discesa, riportando delle fratture multiple. Prontamente ricoverato, il corridore fortunatamente, non è in pericolo di vita. Per lui, molto probabilmente la stagione è finita. Il belga si stava allenando in funzione dei Mondiali in Australia per supportare la maglia verde del Tour Van Aert.

Grave incidente per Benoot. Le dichiarazioni del corridore belga

Benoot ha parlato dall’ospedale dove si trova ora ricoverato dopo l’incidente e ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata. Al riguardo ha scritto sui social: “Non sono mai stato in pericolo di vita e ora sono stabile. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sto ricevendo le cure mediche per recuperare dall’incidente. Grazie a tutti per i gentili messaggi”.

Non resta quindi che fare un in bocca al lupo al corridore e un augurio di una pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta, di supporto al suo team, la Jumbo-Visma. Non resta che attendere lo scorrere del tempo per capire come cambierà il piano d’azione in vista delle prossime corse in programma in questa seconda parte di stagione ciclistica.