Vuelta Tappa 11, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 11, in programma domani, mercoledì 31 agosto da Elpozo a Cabo de Gata. I corridori percorreranno una frazione di 191chilometri senza Gpm. Per quel che riguarda i favoriti per la vittoria di tappa, occhi puntati su Sam Bennett della Bora, Tim Merlier della Alpecin e Pascal Ackermann della UAE.

La partenza dell’undicesima frazione è fissata per le 12.51, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.17 e le 17.45.

Vuelta Tappa 11, il percorso

L’undicesima frazione della Vuelta di Spagna, si presenta tutta pianeggiante, senza particolari insidie. Non ci saranno Gpm. La tappa si presenta adatta ai velocisti e con un percorso poco adatto alle fughe. L’unica problematica durante il percorso potrebbe essere il vento, dato che al km 80 si arriva sul mare.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv della Vuelta. La diretta inizierà a partire dalle 14.30 su Eurosport 1, mentre per la diretta video in streaming sarà necessario collegarsi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non è prevista la diretta in chiaro. Non resta quindi che darsi appuntamento con l’undicesima tappa e scoprire chi sarà il corridore che porterà a casa la vittoria di tappa.