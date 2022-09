Caso Van Der Poel, parla il compagno di squadra Eenkhoorn

Caso Van Der Poel, a dare la sua versione dei fatti è anche il compagno di squadra Eenkhoorn che si trovava nello stesso albergo, ma in un piano diverso. Ai microfoni di Nos ha spiegato: “Ho pensato ci prendesse in giro quando ci ha raccontato la vicenda, ma comunque nemmeno io so esattamente cosa sia successo. Ero su un altro piano, quindi come gli altri non ho sentito nulla, nemmeno stamattina a colazione. Adesso è davvero in una brutta situazione”.

Caso Van Der Poel, la situazione

Il caso Van Der Poel ha tenuto banco nelle ultime ore. Il suo compagno di squadra ha voluto commentare il ritiro del corridore durante la prova dei Mondiali in Australia. Al riguardo ha spiegato: “Io e Mathieu siamo molto amici, ci conosciamo benissimo e quando mi ha raccontato la storia nei dieci minuti prima della partenza ho provato ad aiutarlo, ma per lui è stata molto complicato l’inizio della gara”.

Pascal ha spiegato anche la situazione psicologica in quel momento del suo amico: “Purtroppo non stava bene e mentalmente era devastato. Spero che starà presto meglio e andrà tutto bene”.

In mattinata, in merito alla situazione, si è saputo che l’udienza è stata anticipata e al corridore è stata inflitta una multa di 1500 dollari.