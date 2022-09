Ciclismo, dove vedere Challenge di Madrid femminile: diretta TV e streaming

In contemporanea con la Vuelta 2022 il ciclismo spagnolo si arricchisce con l’ottava edizione del Challenge di Madrid – Ceratizit Challenge by La Vuelta, ecco dove vedere la corsa world tour di ciclismo femminile. Al via tantissime protagoniste del gotha del ciclismo femminile mondiale, a partire da Annemiek Van Vleuten autrice in questa stagione della doppietta Giro-Tour, raggiungendo Edita Pucinskaite nel record Giro-Tour e mondiale. Ma non soltanto l’olandese è attesa a questa prova, anche i nostri colori saranno ben rappresentati dalla presenza di Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Silvia Persico e Marta Bastianelli.

Ecco nel dettaglio tutte le tappe del Challenge di Madrid:

07/09 Stage 1 (TTT) | Marina de Cudeyo – Marina de Cudeyo(19.9k)

08/09 Stage 2 | Colindres – Colindres(105.9k) 09/09 Stage 3 | Camargo – Aguilar de Campoo(96.4k) 10/09 Stage 4 | Palencia – Segovia(160.4k) 11/09 Stage 5 | Madrid – Madrid(95.7k) Una corsa in cui sarà determinante già la prima tappa, una cronosquadre di quasi 20 chilometri che traccerà distacchi già importanti. Poi la battaglia per la vittoria si animerà nella penultima tappa con l'arrivo in salita di Segovia. Ecco dove vedere il Challenge di Madrid femminile: tutte le migliori al via Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire le tappe del Challenge di Madrid – Ceratizit Challenge by La Vuelta tutti i giorni in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus alle ore 15:00. Segui tutto il grande ciclismo su DAZN