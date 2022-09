Ciclismo, dove vedere Coppa Agostoni 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la Coppa Agostoni 2022 in diretta TV e streaming. Inizia con la classica di Lissone il Trittico Lombardo che proseguirà con la Coppa Bernocchi del 3 ottobre e terminerà il 4 ottobre con la classica Tre Valli Varesine. Una corsa questa di 191 chilometri con partenza e arrivo a Lissone. Sul percorso le asperità di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo prima degli ultimi 25 chilometri pianeggianti che condurranno il plotone al traguardo. Molte potrebbero essere le interpretazioni di gara, potendo contare su salite che faranno selezione ma anche su un probabile arrivo in volata, in cui i velocisti rimasti potrebbero farla da padrone. Lo scorso anno s’impose il kazako dell’Astana Lutsenko, grande protagonista domenica sul percorso del Campionato del Mondo di Wallongong. Quest’anno non sarà al via proprio perchè reduce dal mondiale, l’Astana non ha ancora comunicato chi saranno i propri atleti al via della corsa.

Ecco dove vedere in streaming e diretta TV la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze 2022

Sarà possibile seguire la diretta della Coppa Agostoni 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà giovedi 29 settembre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

