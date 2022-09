Mondiali di Wallongong 2022: il percorso della prova in linea

.

Andiamo alla scoperta del percorso del Mondiale australiano di Wallongong 2022. Ecco quali saranno le strade in cui i migliori ciclisti del mondo si contenderanno l’ambitissima maglia iridata, oggi saldamente sulle spalle di Julian Alaphilippe che l’ha conquistata nel 2020 a Imola e poi riconfermata l’anno seguente nel mondiale belga delle Fiandre. La corsa misurerà al termine 267 chilometri ed è chiaro che questa distanza proibitiva andrà a favorire come al solito quei corridori dotati di grande fondo e resistenza. La partenza è prevista da Helensburg e prevede un primo tratto in linea di 28 chilometri completamente pianeggianti che condurranno il plotone al circuito del Mount Keira. Qui si dovrà affrontare la prima salita di giornata: quasi 9 chilometri al 5% (ma con punte fino al 15%), che posta lontanissima dal traguardo non rappresenterà un pericolo per nessun corridore al via. Dopo una discesa abbastanza tecnica si raggiungerà il livello del mare nel Galles del Sud prima di arrivare nella cittadina di Wallongong, sede d’arrivo.

Mondiale di Wallongong: il percorso cittadino finale

Dopo una prima tornata e un primo passaggio sotto il traguardo, si entra nel circuito finale. Un tragitto di 17,1 chilometri da percorrere dodici volte. Porterà i ciclisti ad affrontare gli strappi del Mount Ousley e del Mount Pleasant, 1,1 chilometri con una pendenza media del 7%.

All’ultimo passaggio i corridori transiteranno su questa asperità quando mancheranno appena 7 chilometri al traguardo finale. Questo potrebbe essere il momento chiave della competizione. Se qualcuno avrà la gamba potrebbe fare la differenza dopo oltre 260 chilometri e con quasi 4000 metri di dislivello.

Si preannuncia una corsa spettacolare che potrebbe concludersi in molti modi. La speranza è che all’interno dei convocati dell’Italia possa esserci qualcuno in grado di lasciare il segno.