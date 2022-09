Ciclismo, dove vedere Giro di Croazia 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro di Croazia 2022 in diretta TV e streaming. Dopo la settimana dedicata ai campionati del mondo di Wallongong in Australia il ciclismo riprende la sua canonica programmazione e lo fa con un’interessante corsa a tappe categoria 2.1 che si disputerà in Croazia dal 27 Settembre al 2 Ottobre. Un percorso mosso che potrebbe favorire ciclisti veloci e resistenti per la conquista delle tappe, ma che avrà in uno scalatore il degno vincitore della rassegna croata. Due saranno infatti gli arrivi in quota: nella terza tappa con arrivo a Primosten e nella quinta tappa con lo striscione del traguardo piazzato a Labin. Ecco nel dettaglio tutte le tappe del Giro di Croazia:

27/09 Stage 1 | Osijek – Ludbreg(223.5k)

28/09 Stage 2 | Otočac – Zadar(163k)

29/09 Stage 3 | Sinj – Primošten(157k) 30/09 Stage 4 | Biograd na Moru – Crikvenica(219k) 01/10 Stage 5 | Opatija – Labin(154k) 02/10 Stage 6 | Sveta Nedelja – Zagreb(158k) Leggi anche: Mondiali Wollongong 2022, Van Der Poel arrestato e rilasciato, si ritira e martedì va a processo Al via non ci sarà il vincitore della scorsa edizione Stephen Williams della Barhain Victoriuos, che ha preferito puntare su corridori del calibro di Caruso e Mohoric. Il duo del team mediorientale gode infatti assieme a Geraint Thomas dei favori del pronostico per la vittoria finale. In gara anche Elia Viviani che proverà a giocarsi le sue chance in qualche volata del gruppo.

Ecco dove vedere il Giro di Croazia 2022 in diretta TV e streaming

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta di tutte le tappe del Giro di Croazia 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus da martedi 27 settembre 2022 dalle ore 15:00, con arrivo previsto per le ore 17:00.