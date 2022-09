Ciclismo, dove vedere GP di Vallonia 2022: diretta TV e streaming

Marcoledi 14 settembre va in scena la sessantaduesima edizione del GP di Vallonia – Grand Prix de Wallonie, ecco dove vedere la semi-classica belga adattissima a sprinter resistenti e finisseur. Un percorso di 200 chilometri che avrà la sua partenza a Blegny e vedrà lo striscione dell’arrivo posto a la Citadelle de Namur. Dopo lo stop del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, lo scorso anno ha si è assistito alla vittoria di Christophe Laporte. Il francese della Jumbo-Visma non potrà difendere il titolo a causa del forfait della sua squadra a questa competizione. Il team olandese infatti non è tra le otto squadre del World Tour che prenderanno il via all’edizione 2022 del GP di Vallonia.

Le squadre che vanno alla ricerca di punti per la classifica del World Tour sono le seguenti: Cofidis, AG2R, EF, Intermarché, Israel, Lotto, Movistar e BikeExchange. A queste vanno aggiunte la Alpecin che è ormai quasi certa della promozione nella massima categoria del ciclismo per la prossima stagione.

Ecco dove vedere il GP di Vallonia 2022

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del GP di Vallonia 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus il giorno mercoledi 14 settembre 2022 dalle ore 15:00.

In parallelo a questa corsa so corre anche il Giro del Lussemburgo che puoi vederlo qui.