Ciclismo, dove vedere il Giro del Lussemburgo 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro del Lussemburgo – Skoda Tour Luxembourg 2022 in diretta TV e streaming. La breve corsa a tappe lussemburghese regala sempre spunti interessanti e rappresenta un ottimo banco di prova in vista dei Campionati del Mondo, che quest’anno si terranno in Australia. Un percorso non durissimo ma adatto ad attacchi da parte di quei corridori che avranno il coraggio e la condizione per provare a sfidare il gruppo. Determinante sarà la cronometro del quarto giorno. Ventisei chilometri in cui potranno essere tracciati dei distacchi importanti e difficilmente recuperabili da chi resterà indietro in classifica generale.

Ecco nel dettaglio le tappe del Giro del Lussemburgo:

13/09 Stage 1 | Luxembourg – Luxembourg(163.8k)

14/09 Stage 2 | Junglinster – Junglinster(163.4k)

15/09 Stage 3 | Rosport – Diekirch(188.4k)

16/09 Stage 4 (ITT) | Remich – Remich(26.1k)

17/09 Stage 5 | Mersch – Luxembourg(178.4k) Il Giro di Lussemburgo arriva subito dopo un weekend di corse in nordamerica molto intenso (qui dove vedere GP de Montreal) Leggi anche: Ciclismo, GP de Fourmies 2022: favoriti e startlist Ecco dove vedere il Giro del Lussemburgo 2022: diretta TV e streaming Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del Giro del Lussemburgo – Skoda Tour Luxembourg 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus da martedi 13 settembre 2022 dalle ore 14:30. Segui tutto il grande ciclismo su DAZN Lo scorso anno si impose Joao Almeida che trionfò nettamente al termine di cinque tappe in cui è stato sempre protagonista.