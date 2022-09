Ciclismo, ecco dove vedere GP de Montreal: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il GP de Montreal in diretta TV e streaming. La seconda classica del ciclismo canadese è inserita nel calendario delle corse World Tour ed insieme al GP de Quebec rappresenta una delle delle corse più importanti al mondo e sicuramente le più importanti su territorio americano. Un percorso di 221 chilometri pari a 18 giri del circuito cittadino di Montreal e con un dislivello complessivo di oltre 4000 metri che rendono questa corsa molto selettiva. Ci saranno infatti quattro asperità da superare in ogni tornata: la Cote Houde di quasi 2 chilometri all’8%, la Cote del Politecnico di soli 700 metri ma con punte all’11%, la cote del Mont Royale un chilometro al 4% ed in vista del traguardo l’Avenue du Parc con i suoi 500 metri al 4%.

Una corsa adattissima a quei corridori dotati di fondo e resistenza ma anche di spunto veloce. Solitamente infatti tutto si decide con una volata a ranghi ristretti tra chi saprà restare nel gruppo di testa. Al via il nostro Diego Ulissi, qui vincitore nel 2017 e che sarà al via anche tra i favoriti del GP de Quebec.

Ecco dove vedere GP de Montreal in diretta TV e streaming

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del GP de Montreal in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus domenica 11 settembre 2022 dalle ore 16:30.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN