Ciclismo, dove vedere mondiali under 23: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere i mondiali di ciclismo under 23 di Wallongong (Australia) in diretta TV e streaming. Una corsa che si preannuncia combattuta e come spesso accade in questa categoria apertissima ad ogni tipo di interpretazione. Come nella prova Elite i favoriti dovrebbero essere quegli sprinter bravi a tenere sugli strappi brevi e secchi, oppure qualche finisseur che potrebbe tentare una stoccata nell’ultimo giro o un attacco dalla media distanza. Il faro della corsa dovrebbe essere rappresentato dalla nazionale olandese, molto forte nel suo insieme e con almeno tre corridori che possono ricoprire il ruolo di leader.

Il percorso della corsa sarà interamente nel circuito finale di 17,1 chilometri di Wallongong. Gli under 23 dovranno percorrerlo per dieci tornate con una distanza totale di circa 170 chilometri e un dislivello attorno ai 2200 metri. Lo scorso anno questa corsa regalò ai colori azzurri lo splendido trionfo di Baroncini al termine di una corsa appassionante.

Ecco dove vedere i mondiali Under 23: Olanda favoriti, ma occhio ai francesi

Sarà possibile seguire la diretta del Campionato del Mondo Under 23 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay il giorno domenica 23 settembre 2022 dalle ore 05:00 (ora italiana). E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

