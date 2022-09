Ciclismo, dove vedere Mondiali Wallongong femminili: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere i Mondiali di ciclismo femminili di Wallongong in diretta TV e streaming. Una corsa che vede le nostre azzurre tra le favorite della competizione e con una squadra che presenta diverse frecce. Elisa Longo Borghini è quella più attesa e alla ricerca di un successo che completerebbe una stagione ricca di soddisfazioni tra le quali spicca la grandissima vittoria in primavera alla Parigi-Roubaix. Ma non possiamo certo dimenticare che la campionessa del mondo in carica ce l’abbiamo in squadra. Elisa Balsamo infatti proverà a bissare lo straordinario risultato ottenuto nelle Fiandre lo scorso anno. Completano un poker d’assi la veterana Marta Bastianelli che questa corsa l’ha già vinta una volta e la sorprendente Silvia Persico annunciata in grandissima condizione. Peccato per Marta Cavalli che non sarà al via a causa della caduta al Tour de France femminile dalla quale non si è ancora ripresa.



Le nostre atlete dovranno vedersela con avversarie di primissimo piano che quest’anno saranno ancor più agguerrite del solito. L’Olanda è la più accreditata tra le nazionali presenti al via, potendo contare sulla coppia Van Vleuten e Vollerink, ragazze forti in ogni terreno di corsa. Il Belgio schiera la Kopecki, autrice quest’anno della doppietta Strade Bianche-Giro delle Fiandre. Da tenere assolutamente in considerazione anche Cecilie Ludwig (Danimarca), Mavi Garcia (Spagna) e Katarzyna Newiadoma (Polonia). Le padrone di casa saranno invece rappresentate da Amanda Spratt e Grace Brown, due cicliste molto forti e combattive.

Ecco dove vedere Mondiali femminili di Wallongong: Balsamo contro tutte a caccia del bis

Sarà possibile seguire la diretta dei campionati Mondiali femminili di Wallongong 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay il giorno sabato 24 settembre 2022 dalle ore 04:25 (ora italiana). E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

