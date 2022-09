Ciclismo, ecco dove vedere GP de Quebec: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il GP de Quebec 2022 in diretta TV e streaming, primo dei due appuntamenti World Tour in terra canadese. Una corsa che solitamente si rivela essere ideale per quei corridori dotati di ottimo spunto veloce ma anche in grado di poter tenere su questo percorso mosso. Sedici giri di un percorso da ripetere per un totale di 202 chilometri e con l’arrivo posto sul tradizionale strappo di Quebec City, una rampa di circa duecentocinquanta metri all’8%, in cui corridori dotati di una grande accelerazione possono fare la differenza in volata. Non a caso gli ultimi vincitori della competizione sono stati Matthews e Sagan, perfetti per queste condizioni di gara.

Il GP de Quebec è una corsa relativamente giovane essendo arrivata alla sua undicesima edizione, ma ha già raggiunto la classificazione WT. Scopriamo dove vedere la classica canadese di ciclismo.

Ecco dove vedere il GP de Quebec 2022: anche Pogacar al via

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del GP de Quebec in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus dalle ore 15:00.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN

Le classiche del Canada sono l’antipasto migliore per quella che sarà la classica per eccellenza: il Campionato del Mondo. Al via anche il mattatore di tutto il percorso del Tour de France Wout van Aert.