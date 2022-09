Ciclismo, GP de Fourmies 2022: favoriti e startlist

L’edizione 2022 del GP de Fourmies ha diversi favoriti all’interno della startlist degli iscritti, ma tra questi non ci sarà Elia Viviani. Il vincitore dell’ultima edizione resta appiedato dal forfait della INEOS Grenadiers. Il team inglese ha preferito ripiegare su corse di diverso tipo come testimoniano le startlist del GP de Quebec e del GP de Montreal. L’assenza del velocista italiano toglie sicuramente alla gara uno dei probabili protagonisti e un corridore il cui nome sarebbe stato annoverato tra i favoriti del GP de Fourmies.

Una startlist che però non ha perso fascino e rilevanza grazie alla partecipazione di molte delle migliori ruote veloci del mondo.

GP de Fourmies 2022, i favoriti e la startlist della classica francese per velocisti

Si rinnoverà la sfida tra Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen. Competizione tra due titani della velocità, andata in scena anche durante le volate del Tour de France. Resa purtroppo famosa dal grave incidente al Giro di Polonia di qualche anno fa in cui Groenewegen causò la caduta del rivale con gravi ripercussioni fisiche. Attesissimo anche Kristoff che viene dato in una condizione fisica ottima e che ha già vinto diverse corse in questa stagione. Questi tre corridori si giocheranno la vittoria nel GP de Fourmies.

Completano la startlist altri velocisti di primissimo piano: De Lie, Gaviria, Ewan, Hofstetter e anche finnisseur da tenere in grande considerazione come Hirshi, Lampaert ed Hermans.