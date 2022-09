Ciclismo, GP de Quebec 2022: startlist e favoriti

Venerdi 9 settembre 2022 va in scena la prima delle due classiche ciclistiche canadesi, il GP de Quebec ha una startlist di tutto rispetto e favoriti di grandissimo spessore. La corsa si articola in un circuito cittadino di 12,6 chilometri da ripetere per sedici volte. La difficoltà altimetrica è la rampa su cui è disposto l’arrivo di Quebec City, uno strappo di 250 metri con una pendenza dell’8,5%. Solitamente arrivano a giocarsi la corsa un gruppetto di corridori forti che si sfideranno sull’accelerazione brutale degli ultimi metri di corsa. Velocità, astuzia e una grande potenza sono le caratteristiche che serviranno per aggiudicarsi la competizione.

Al via ci saranno anche gli ultimi due corridori in grado di aggiudicarsi la corsa: Matthews nel 2018 e 2019 e Peter Sagan nel 2016 e 2017, enrrambi in grado di fare doppietta in questa corsa ed entrambi da annoverare tra i favoriti del GP de Quebec. Una corsa funestata dal Covid che ne ha determinato l’annullamento delle ultime due edizioni.

GP de Quebec 2022: startlist e favoriti della corsa canadese

Oltre ai già citati Matthews e Sagan, tutti gli sguardi saranno puntati sul campionissimo Wout Van Aert che potrebbe anche provare ad anticipare la volata attaccando da lontano ma che sarà uno dei più temuti anche in un arrivo allo sprint del GP de Quebec (ecco dove vedere la corsa). In uno sprint ristretto saranno da tenere d’occhio anche l’eritreo Biniam Girmay e lo spagnolo Bilbao. I nostri colori saranno rappresentati da Diego Ulissi e Andrea Pasqualon che hanno caratteristiche giuste per questo tipo di corse. Una corsa molto aperta e molti sono i favoriti del GP de Quebec.

Scorrendo la startlist della competizione questi sono i migliori al via: Pogacar, Kung, Laporte, Martin, Mohoric, Bardet, Powless, Stybar, Van Avermaet, Stuyven.