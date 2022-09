Ciclismo, mondiali under 23: i favoriti della corsa in linea

Ecco chi sono i favoriti della gara in linea dei mondiali under 23 di Wallongong in Australia. La corsa si svolgerà interamente sul circuito cittadino di 17,1 chilometri che avrà nel Mount Plaesant (uno strappo di 1,1 chilometri al 7%) l’unica difficoltà altimetrica. La corsa avrà una lunghezza di circa 170 chilometri, pari a dodici giri completi, con un dislivello complessivo che si aggira attorno ai 2200 metri. La nazionale faro della corsa sarà l’Olanda. Una corazzata che potrà contare sulla coppia della Jumbo Visma formata da Olav Kooij e Mick Van Dijke, entrambi già impegnati nelle corse elite ed entrambi già protagonisti in diverse occasioni. A completare una squadra fortissima ci sarà anche il velocista DSM Casper Van Uden.

Le speranze dell’Italia sono riposte in Martin Marcellusi, unico professionista del team con la Bardiani del campione d’Italia Filippo Zana. Una nazionale che potrà contare anche sulla presenza di Francesco Busatto, Davide De Pretto, Nicolò Parisini e Nicolò Buratti.

Ecco chi sono i favoriti dei mondiali under 23 di Wallongong

Detto dei favoritissimi olandesi e dei ragazzi della nazionale italiana, andiamo a scoprire chi potrebbero essere gli altri protagonisti della corsa iridata under 23:

Jacob Hindsgaul (DAN)

Mathias Vacek (RCE)

Matevz Govekar (SLO)

Paul Penhoet (FRA)

Felix Engelhardt (GER)

Erik Fetter (UNG)

Samuel Watson (GBR)