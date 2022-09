Daniel Martinez lascia l’Ineos? Le dichiarazioni

Daniel Martinez lascia l’Ineos? Il corridore non è in scadenza di contratto, ma i colpi di scena in questo ciclomercato 2023 che sta per iniziare possono essere dietro l’angolo. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero diversi i team interessati al corridore, tra cui come riporta WielerFlits, una di queste formazioni potrebbe essere la Bora.

Daniel Martinez lascia l’Ineos. Le parole del corridore

Quale futuro per Daniel Martinez?. Il corridore alla rivista Semana ha spiegato la sua posizione al riguardo: “Ho un altro anno di contratto con la Ineos, quindi qui mi vedono ancora con questa maglia il prossimo anno. Ci stiamo comunque guardando in giro, analizzando quale sia l’opzione migliore, che potrebbe anche essere qui. Al momento comunque sono concentrato sul terminare al meglio questa stagione ed eventualmente la prossima con la Ineos. Ne stiamo anche parlando con la squadra, visto che ci sono offerte. Però mi concentro su di me, penso a pedalare e arrivare al meglio alle corse. Al resto ci pensa il mio agente”.

Non resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire quale sarà il futuro del corridore. Intanto, la stagione sta volgendo al termine e verranno emessi gli ultimi verdetti, compreso il prossimo vincitore del Giro di Lombardia in programma il prossimo 8 ottobre.