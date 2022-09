Dove vedere Mondiale di ciclismo a cronometro: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il mondiale di ciclismo a cronometro in diretta TV e streaming. Un parterre di grandissimi campioni si contenderà la maglia iridata delle prove contro il tempo, indossata fino ad oggi dal nostro Filippo Ganna dopo il doppio successo del 2020 e del 2021. Si tratterà di una cronometro di 34 chilometri praticamente tutta pianeggiante che mette gli specialisti puri nel ruolo di grandissimi favoriti di questo mondiale a cronometro di Wallongong. Per l’Italia ci saranno al via oltre al già citato Ganna anche Matteo Sobrero ed Edoardo Affini, un tris di specialisti che tenteranno di tenere alto l’onore della nazionale azzurra guidata dal CT Marco Velo.

Evenepoel (in foto), Bisseger, Kung e Cavagna saranno i principali avversari dei nostri corridori insieme a molti altri favoriti per questa competizione.

Ecco dove vedere il campionato mondiale a cronometro di Wallongong 2022

Sarà possibile seguire la diretta del Campionato del Mondo a cronometro maschile 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay il giorno domenica 18 settembre 2022 dalle ore 05:40 (ora italiana). E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

Filippo Ganna cerca un tris storico e l’ennesima dimostrazione di grandissima classe.