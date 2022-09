Mondiale di Ciclismo a cronometro: startlist e favoriti

Domenica 18 settembre 2022 scatterà dalle ore 05:40 (ora italiana) il mondiale di ciclismo a cronometro maschile, ecco chi sono i favoriti dalla startlist completa. Non ci sarà Wout Van Aert e questo probabilmente toglie al nostro Filippo Ganna l’avversario più ostico, già in grado di battere il campione del mondo durante questa stagione. La Svizzera sarà la nazionale che dovrà essere tenuta maggiormente d’occhio, con i suoi due alfieri Stefan Kung e Stefan Bisseger. Non potrà essere sottovalutato neppure Remco Evenepoel, uscito in condizione smagliante dalla Vuelta di Spagna.

Ecco nel dettaglio chi sono i favoriti del mondiale di ciclismo a cronometro:

Filippo Ganna (ITA) *****

Stefan Kung (SVI) ****

Stefan Bisseger (SVI) ****

Remco Evenepoel (BEL) **

Remi Cavagna (FRA) *

ITALIA: Ganna, Affini, Sobrero (i convocati dell’Italia)

FRANCIA: Cavagna, Armirail

GERMANIA: Heidemann, Arndt

SPAGNA: Lazkano

AUSTRALIA: Plapp

BELGIO: Lampaert, Evenepoel

GRAN BRETAGNA: Hayter

PORTOGALLO: Oliveira, Almeida

POLONIA: Bodnar

SLOVENIA: Pogacar

DANIMARCA: Bjerg, Cort Un mondiale completamente piatti di 34,2 chilometri e che potrebbe favorire gli specialisti puri della specialità che sapranno spingere dei rapporti impossibili per tutti gli altri corridori. Filippo Ganna cerca un tris consecutivo riuscito soltanto al tedesco Tony Martin e sfiorato in due occasioni da Fabian Cancellara.