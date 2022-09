Giro del Lussemburgo 2022: ecco chi sono i favoriti

Martedi 13 settembre scatterà l’82^ edizione del Giro di Lussemburgo, ecco chi sono i favoriti della tradizionale corsa di fine estate. Non ci sarà al via Joao Almeida della UAE, ultimo vincitore nel 2021 della competizione. Il portoghese è reduce da una Vuelta d’Espana molto tirata che lo vede ancora in corsa per il podio finale. Il suo team punterà tutto su Matteo Trentin, ancora in corsa per una maglia azzurra al mondiale, e Rafal Majka. Il grande favorito della competizione potrebbe essere il francese Benjamin Thomas della Cofidis che può contare sulla sua ottima predisposizione nelle corse contro il tempo. Insieme al francese vanno considerati anche Skjelmose della Trek, meno cronoman ma sempre capace di inventare azioni importanti e un altro transalpino dell’Arkea, Kevin Vaquelin.

Una corsa comunque (ecco dove vedere il Giro del Lussemburgo) che vista la conformazione del percorso resta apertissima a diverse interpretazioni. Non c’è infatti da trascurare la presenza di scalatori puri come Ciccone, in cerca di un risultato positivo.

Tutti i favoriti del Giro del Lussemburgo 2022

Subito in seconda fila è assolutamente da annoverare il francese Valentin Madouas, autore di una grande stagione fino a questo momento. Già sul podio al Giro delle Fiandre e reduce dalla top10 del Tour de France. Da non trascurare invece corridori molto veloci ma che sono in grado di tenere sui brevi strappi del Lussemburgo. Si tratta di Sanechal, Ballerini, Charmig, Lobato e Sbaragli.

Cinque giorni di grande spettacolo in attesa della settimana che porterà al Campionato del Mondo.