Giro dell’Emilia Donne Elite 2022: programma, percorso, favorite

Il Giro dell’Emilia Donne elite arriva alla sua 9^ edizione in questo 2022 ricchissimo di soddisfazioni per il ciclismo rosa italiano. Al via di questa corsa di categoria 1.Pro ci saranno diverse protagoniste azzurre dell’ultimo mondiale di Wallongong vinto da Annemiek Van Vleuten. Ci sarà Elisa Longo Borghini che questa corsa l’ha già vinta in due passate edizioni (2015 e 2016), ma ci saranno anche Sofia Bertizzolo e Vittoria Guazzini fresca di maglia iridata a cronometro nella categoria Under 23. Anche Elisa Balsamo, che la maglia delle grandi l’ha appena lasciata, ha voluto essere presente in questa corsa. La sorpresa più bella però è data dalla partecipazione di Marta Cavalli, al rientro alle corse dopo la tremenda caduta del Tour de France.



In condizione normali sarebbe stata la favorita numero uno, anche alla luce di quanto è riuscita a fare nelle corse di primavera con un tracciato simile. Un’assenza che in queste ultime gare si è sentita molto ma che volge al termine visto l’imminente rientro alle competizioni.

Giro dell’Emilia Donne 2022: tanta Italia al via

Detto di Elisa Longo Borghini che sarà sicuramente protagonista, e di Marta Cavalli che invece vorrebbe esserlo, vediamo chi sono le altre favorite. Certamente da tenere in considerazione la vincitrice uscente Mavi Garcia, la spagnola sempre temibile in ogni tipo di corsa. Autrice di un gran mondiale e sicura protagonista sarà la danese Cecilie Ludwig, perfetta per questo tipo di arrivi.

Il percorso prevede la partenza da carpi e dopo 90 chilometri di strada piatta ci sarà l’arrivo sulla terribile ascesa del muro di San Luca a Bologna. Una salita breve, di circa 1,9 chilometri, ma ripidissima. Una pendenza media del 10% che metterà alla prova le atlete nei fondamentali dello scatto e della resistenza in salita. La corsa si correrà sabato 1 ottobre con partenza alle ore 12 e arrivo previsto a Bologna intorno alle 14:15.