I convocati dell’Italia per il mondiale di ciclismo a cronometro. Ganna va per il tris

Filippo Ganna cerca il tris di maglie iridate nella prova a cronometro del mondiale australiano, ecco chi sono gli altri convocati dell’Italia per la manifestazione. Potendo schierare il Campione del Mondo in carica il CT Marco Velo avrà a disposizione un terzetto di corridori che possono sicuramente far bene, oltre al fuoriclasse di Verbania che punta a ripetere le straordinarie prestazioni degli ultimi due anni. Saranno Matteo Sobrero ed Edoardo Affini ad affiancarlo nella prova. Il primo vincitore di una tappa al Giro d’Italia di quest’anno e 4° in classifica generale al Giro di Polonia; il secondo invece ha indossato per un giorno la maglia rossa alla Vuelta di Spagna pochi giorni fa. Entrambi sono tra i convocati dell’Italia nella prova in linea del mondiale.

Mondiale a cronometro, i convocati del CT Velo per l’Italia

Saranno Filippo Ganna (campione in carica), Matteo Sobrero ed Edoardo Affini a rappresentare l’Italia nella prova a cronometro dei mondiali australiani di Wallongong che si disputerà il giorno 18 settembre 2022 alle ore 05:40 italiane. Il nostro Top-Ganna è il favorito principale della corsa, forte anche del doppio successo del 2020 e 2021. Vista l’assenza di quello che sarebbe stato sicuramente il suo principale avversario, ovvero Wout Van Aert, scopriamo chi sono i corridori da temere maggiormente.

Su tutti Remco Evenepoel, uscito dalla Vuelta con la vittoria nella Generale e in condizione stratosferica; la coppia svizzera Stefan Kung e Stefan Bisseger, già entrambi in grado di battere Ganna e avversari veramente ostici quando trovano la giornata giusta.