Mondiali di Ciclismo Elite Wallongong 2022: favoriti e startlist

Ecco chi sono i favoriti dei mondiali di ciclismo Elite 2022 che si disputeranno nel circuito cittadino di Wallongong. La nazionale faro sarà certamente il Belgio che con Wout Van Aert e Remco Evenepoel potrà contare su due grandissime opzione che potrebbero permettere anche la diversificazione della tattica durante la corsa. Una corsa che vivrà sicuramente sugli attacchi dalla lunga e media distanza di chi non ha carte da giocarsi in volata oppure nel tentativo di rendere dura la gara. Tutti i convocati azzurri guidati in ammiraglia dal CT Daniele Bennati cercheranno di fare meglio rispetto alle ultime edizioni, nonostante che non godano del favore dei pronostici alla vigilia. Bettiol, Trentin e Ballerini le nostre punte, con Bagioli (in foto) e Rota prontissimi ad entrare in azione da lontano.

I favoriti dei mondiali di ciclismo elite di Wallongong 2022

Van Aert (BEL) *****

Matthews (AUS) *****

Evenepoel (BEL) ****

Van Der Poel (OLA) ****

Girmay (ERI) ***

Kristoff (NOR) **

Alaphilippe (FRA) **

Skjelmose ** (DAN)

Pogacar (SLO) *

Laporte (FRA) *

Sagan (SVK) *

Trentin (ITA) *

La startlist dei migliori al campionato del Mondo di Wallongong 2022

ARGENTINA: Sepulveda

AUSTRALIA: Matthews, Hindley, O’Connor

BELGIO: Van Aert, Evenepoel, Stuyven

COLOMBIA: Molano, Higuita, Quintana

REPUBBLICA CECA: Hirt, Stybar

DANIMARCA: Skjelmose, Morkov, Charmig

ECUADOR: Narvaez

ERITREA: Girmay

FRANCIA: Alaphilippe, Laporte

GERMANIA: Arndt

GRAN BRETAGNA: Heyter, Tulett, Turner

UNGHERIA: Valter

ITALIA: Bettiol, Trentin, Ballerini

KAZAKISTAN: Lutsenko

LUSSEMBURGO: Geniets, Jungels

OLANDA: Van Der Poel, Van Baarle

NORVEGIA: Kristoff, Tiller

POLONIA: Aniolkowski

PORTOGALLO: Almeida

SLOVACCHIA: Sagan

SLOVENIA: Pogacar, Tratnik

SUDAFRICA: Impey

SPAGNA: Garcia Cortina, Soler

SVIZZERA: Schmid, Kung

USA: Sheffield, Powless